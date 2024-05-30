أرامكو السعودية تطرح 1.5 مليار سهم لتنويع الاقتصاد

تعتزم السعودية بيع 1.545 مليار سهم من شركة أرامكو، تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، بهدف استخدام عائدات البيع في تمويل مبادرات كبيرة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط.

وبحسب بيان للشركة، فإن عملية الطرح تبدأ يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و29 ريالاً للسهم الواحد.

ومن المقرر أن يخصص لفئة المكتتبين الأفراد 154.5 مليون سهم، تمثل 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

وجرى تعيين "سيتي غروب العربية السعودية"، و"غولدمان ساكس العربية السعودية"، و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، و"جيه بي مورغان العربية السعودية"، و"ميريل لينش المملكة العربية السعودية"، و"مورغان ستانلي السعودية"، وشركة الأهلي المالية، كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح.