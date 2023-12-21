مصر.. احتياطيات القمح تكفي لـ 4 أشهر ونصف

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن احتياطيات مصر من القمح تكفي لأربعة أشهر ونصف بينما تكفي احتياطيات السكر والزيوت النباتية أكثر من خمسة أشهر، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية الأربعاء.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إنها اشترت 480 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية.

وتضمنت عملية الشراء 180 ألف طن للشحن في الفترة من أول فبراير شباط إلى 14 من الشهر نفسه بالإضافة إلى 300 ألف طن للشحن في الفترة من 15 إلى 29 فبراير شباط.