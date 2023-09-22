سفينة قمح تبحر من مرفأ أوكراني إلى مصر

أبحرت سفينة محملة بالقمح من مرفأ أوكراني متوجهة إلى مصر، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وأشارت السلطات إلى أن هذه ثاني مرة خلال أسبوع، تسلك فيها سفينة الممر البحري الذي أقامته كييف للالتفاف على الحصار والتهديدات الروسية.

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، على منصة "إكس"، إن "سفينة أرويات غادرت مرفأ تشورنومورسك محملة بـ17600 طن من القمح الأوكراني في طريقها إلى مصر".