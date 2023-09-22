سفينة قمح تبحر من مرفأ أوكراني إلى مصر
أبحرت سفينة محملة بالقمح من مرفأ أوكراني متوجهة إلى مصر، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.
وأشارت السلطات إلى أن هذه ثاني مرة خلال أسبوع، تسلك فيها سفينة الممر البحري الذي أقامته كييف للالتفاف على الحصار والتهديدات الروسية.
وقال وزير البنى التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، على منصة "إكس"، إن "سفينة أرويات غادرت مرفأ تشورنومورسك محملة بـ17600 طن من القمح الأوكراني في طريقها إلى مصر".
وكانت سفينة أولى محملة بالقمح غادرت هذا المرفأ في 19 أيلول/سبتمبر الجاري.
وتسعى أوكرانيا لإقامة ممرات بحرية آمنة لتصدير منتجاتها الزراعية، بعد انسحاب روسيا في منتصف تموز/يوليو الماضي من اتفاق تصدير الحبوب الذي وقع مع كييف برعاية الأمم المتحدة وتركيا صيف العام 2022، لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية الحيوية للأمن الغذائي العالمي.
وتتحدى هذه الممرات البحرية التي تمر بمحاذاة سواحل الدول الحليفة لأوكرانيا وصولًا إلى البوسفور، التهديدات الروسية بضرب السفن التي تدخل أو تخرج من الموانئ الأوكرانية.