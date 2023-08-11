تلغراف: كبار موظفي "وايت هول" يزيدون عبء فاتورة الأجور في بريطانيا

كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية، في تقرير لها، أن عدد موظفي الخدمة المدنية الذين يتقاضون رواتب قدرها 100 ألف جنيه إسترليني تضاعف تقريبًا.

وأرجعت الصحيفة ذلك الارتفاع بقولها إن البيانات الجديدة تشير إلى أن "وايت هول" كانت تستخدم ثغرة للالتفاف على تجميد الأجور.

ويأتي ذلك رغم تجميد الأجور، وأن حوالي 2050 من موظفي "وايت هول" يتقاضون الآن رواتب من 6 أرقام بزيادة قدرها 88% عن إجمالي عدد الموظفين البالغ 1090 في العام 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أن 195 موظفًا يحصلون الآن على راتب سنوي يزيد على 150 ألف جنيه إسترليني.

ولفتت إلى أنه في الوقت نفسه، انخفض عدد المسؤولين في الفئات الدنيا من الأجور، والذين عادة ما يشملون عمال الخطوط الأمامية مثل ضباط السجون، بأكثر من 11%.