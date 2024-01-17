أرامكو السعودية تخصص 4 مليارات دولار لذراعها العالمية
قالت شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية الأربعاء، إنها خصصت مبلغا إضافيا قدره 4 مليارات دولار أمريكي لشركة "أرامكو فينتشرز"، ذراعها العالمية لرأس المال الجريء.
وسيرفع التمويل الإضافي (4 مليارات دولار على 4 سنوات) رأس مال "أرامكو فينتشرز" إلى 7 مليارات دولار.
وتمتلك الشركة أيضا صندوق رأس المال الجريء (واعد فينتشرز) بقيمة 500 مليون دولار، والذي يركز على منظومة الشركات الناشئة في السعودية.
وقبل زيادة رأس المال، كانت "أرامكو فينتشرز" تدير 3 صناديق، وهي صندوق رقمي/صناعي بقيمة 500 مليون دولار، وصندوق بروسبيرتي7 بقيمة مليار دولار، وصندوق الاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت "أرامكو" في بيان لها، "يعكس قرار التخصيص الأهمية المتزايدة لبرنامج رأس المال الجريء بأرامكو السعودية في تمكين تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة وخلق فرص تنويع للشركة وتمهيد الطريق للتعاون مع شركات الابتكار الناشئة".
وأضافت أن "البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز استراتيجية الشركة على المدى البعيد، والتي تتضمن التركيز على مصادر الطاقة الجديدة والمواد الكيميائية وتحوّل المواد والأعمال الصناعية المتنوعة والتقنيات الرقمية".