أرامكو السعودية تخصص 4 مليارات دولار لذراعها العالمية

وقالت "أرامكو" في بيان لها، "يعكس قرار التخصيص الأهمية المتزايدة لبرنامج رأس المال الجريء بأرامكو السعودية في تمكين تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة وخلق فرص تنويع للشركة وتمهيد الطريق للتعاون مع شركات الابتكار الناشئة".

وأضافت أن "البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز استراتيجية الشركة على المدى البعيد، والتي تتضمن التركيز على مصادر الطاقة الجديدة والمواد الكيميائية وتحوّل المواد والأعمال الصناعية المتنوعة والتقنيات الرقمية".