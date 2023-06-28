"يو بي إس" يعتزم إلغاء 35 ألف وظيفة في "كريدي سويس"
أفاد تقرير لشبكة "بلومبيرغ"، الثلاثاء، بأن مجموعة "يو بي إس" المصرفية تنوي إلغاء 35 ألف وظيفة في "كريدي سويس"، أي أكثر من نصف موظفي البنك الذي تم الاستحواذ عليه في إطار خطة إنقاذ طارئة.
وكانت تقارير أشارت إلى أنه كان لدى بنك كريدي سويس نحو 45 ألف موظف قبل أن يوشك على الانهيار على خلفية مخاوف المستثمرين بشأن ملاءته المالية، ما دفع الحكومة السويسرية إلى إعداد خطة إنقاذية ضخمة.
ورجح خبراء سابقاً إلغاء عدد كبير من الوظائف بسبب تداخل الأنشطة في اثنين من أهم البنوك في العالم.
وفي نهاية العام الماضي، كان العدد الإجمالي لموظفي المجموعتين المصرفيتين نحو 120 ألفاً، منهم 37 ألفاً في سويسرا.
وبحسب تقرير بلومبيرغ عن مصادر قريبة من المؤسستين، فقد تم إبلاغ الموظفين بثلاث دفعات قادمة من إلغاء الوظائف هذا العام، الأولى في نهاية تموز/يوليو والثانية في أيلول/سبتمبر والثالثة في تشرين الأول/ أكتوبر.
وحذر الرئيس التنفيذي لبنك "يو بي إس" سيرجيو إيرموتي في وقت سابق من هذا الشهر من "مطبات" في الأشهر المقبلة، وقال إن الاندماج يتطلب "دفعات" من القرارات الصعبة، لا سيما في ما يتعلق بالتوظيف.