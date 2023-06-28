"يو بي إس" يعتزم إلغاء 35 ألف وظيفة في "كريدي سويس"

أفاد تقرير لشبكة "بلومبيرغ"، الثلاثاء، بأن مجموعة "يو بي إس" المصرفية تنوي إلغاء 35 ألف وظيفة في "كريدي سويس"، أي أكثر من نصف موظفي البنك الذي تم الاستحواذ عليه في إطار خطة إنقاذ طارئة.

وكانت تقارير أشارت إلى أنه كان لدى بنك كريدي سويس نحو 45 ألف موظف قبل أن يوشك على الانهيار على خلفية مخاوف المستثمرين بشأن ملاءته المالية، ما دفع الحكومة السويسرية إلى إعداد خطة إنقاذية ضخمة.

ورجح خبراء سابقاً إلغاء عدد كبير من الوظائف بسبب تداخل الأنشطة في اثنين من أهم البنوك في العالم.