وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.. مخاوف من انفجار اجتماعي في فرنسا

كشف استطلاع للرأي أن كثيرا من الفرنسيين يخشون من وقوع "انفجار اجتماعي" خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة اقتصادية قد تتفاقم مع دخول الشتاء وتصاعد أزمة الطاقة.

ووفق الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "لوبوان" الفرنسية، على موقعها الإلكتروني، فإن 66.1 بالمئة من المصوتين حتى مساء اليوم السبت أجابوا بـ"نعم" عن سؤال: "هل تخشون من وقوع انفجار اجتماعي في فرنسا خلال الأسابيع المقبلة؟".

في المقابل، أجاب 33.1 بالمئة من المستجوبة آراؤهم بـ"لا" عن السؤال، الذي يطرح في سياق أزمة محتدمة، تعيش على وقعها البلاد، في الآونة الأخيرة، حيث تنفذ نقابات فرنسية كبرى منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، إضرابًا للمطالبة بالزيادة في الأجور، والتنديد بتفاقم أزمة الطاقة.

وتشهد فرنسا منذ نحو ثلاثة أسابيع عدة إضرابات احتجاجية شملت القطارات والمترو ومصافي النفط، في ظل مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع.

ويتوقع أن يكون يوم الثلاثاء المقبل مناسبة ليوم تعبئة وطنية حيث ينتظر أن تخرج أحزاب يسارية ومنظمات غير حكومية ونقابات عمالية وجمعيات ومنظمات بيئية إلى الشارع، وذلك احتجاجا على "ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم التحرك في مجال المناخ"، وفق وسائل إعلام فرنسية.

و طالب حزب "فرنسا الأبية"، الذي يتزعمه جون لوك ميلانشون (أقصى اليسار)، بمسيرة حاشدة يوم الأحد المقبل ضد غلاء المعيشة، موجهًا انتقادات لاذعة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يصفه بأنه "صديق أصحاب الثروات الضخمة".

وتأتي المسيرة الضخمة المرتقبة بدعوة من أربع نقابات فرنسية كبرى ومنظمات شبابية، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إرباك حركة النقل في البلاد بشكل كامل.

ويثير إضراب قطاع سكك الحديد خصوصًا، مخاوف واسعة من أن يزيد في شلل حركة النقل تمامًا في البلاد، خاصة في ظل تهديدات النقابات بتمديده، حال عدم استجابة السلطات إلى مطالبهم بالزيادة في الأجور.

بالتزامن مع ذلك، هددت النقابات المضربة في المنشآت النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية بتصعيد إضرابها، والإبطاء في نسق عمل المفاعلات المستغلة حاليًا في إنتاج الكهرباء، إلى حين الاستجابة لمطلبهم بزيادة الرواتب بنسبة 5%، في خطوة جديدة تنذر بتفاقم المخاوف حيال إمدادات البترول.

ويشمل الإضراب لدى شركة كهرباء فرنسا المنشأة النووية الأهم في البلاد، وهي محطة "غرافولين"، في شمال فرنسا.

وأعلنت شركة كهرباء فرنسا اليوم السبت، بدورها، عن تأجيل مشاريعها لإعادة تشغيل 5 مفاعلات نووية متوقفة، ما قد يفضي إلى تصاعد الضغوط على أسعار الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

وفي المقابل، تعهد الرئيس الفرنسي، الأربعاء بإعادة تشغيل جميع المفاعلات النووية في البلاد باستثناء 11 مفاعلا بحلول يناير المقبل، بينما أعلنت وزيرة البيئة ساندرين روسو، أنه من الضروري التوقف كليا، والتفكير لمعرفة أين نذهب، معتبرة أن "هناك حاجة إلى وقف عجلة النظام الذي يأخذنا إلى طريق مسدود".