لافروف يهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية‎‎

وكان لافروف يتحدّث أمام الصحافة بعد لقاء مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، الذي بذلت بلاده جهوداً كبيرة للتوصّل إلى هذا الاتفاق خلال الصيف الماضي.

وقال لافروف إنّه "إذا لم يحصل تقدّم على صعيد إزالة العوائق أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، فسنتساءل عمّا إذا كان هذا الاتفاق ضرورياً".

وفي 19 آذار/ مارس، تم تمديد الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممرّ آمن في البحر الأسود رغم الحرب.

وقال مسؤول تركي لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه رئيساً في 14 أيار/ مايو، سيستقبل لافروف.

والتقى أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أربع مرّات العام الماضي، وتحدّثا بانتظام عبر الهاتف، وكانت آخر مرة في 25 آذار/ مارس.

ومساء الجمعة التقى لافروف الرئيس التركي.

واقترحت موسكو تمديد الاتفاق "60 يوماً في بادرة حسن نية" بدلاً من الـ120 يوماً المتفق عليها أساساً، مصرّة على وجوب احترام الشق الآخر من الاتفاق المتعلّق بتصدير الأسمدة الروسية.

نظرياً، هذه المنتجات الضرورية للزراعة العالمية ليست خاضعة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، لكنّ العقوبات عرقلت هذه الصادرات عملياً.