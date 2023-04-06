لافروف يصل تركيا لبحث الأوضاع في أوكرانيا واتفاقية الحبوب

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو سيستغلان الزيارة، التي تستمر الخميس والجمعة، في التطرق إلى "الوضع في أوكرانيا" بالإضافة إلى التشاور بشأن مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "الوزيرين سيتبادلان الآراء حول الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية، وسيناقشان أيضاً مبادئ وسبل التسوية السلمية لصراع أوكرانيا"، معتبرةً أن هذا الأمر ممكن فقط "إذا أخذت كييف في الاعتبار المصالح والمخاوف الروسية".