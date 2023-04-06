لافروف يصل تركيا لبحث الأوضاع في أوكرانيا واتفاقية الحبوب
وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تستمر يومين، يبحث فيها الأوضاع في أوكرانيا، وجهود التسوية، فضلاً عن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وفق ما أفاد مسؤول تركي لـ"فرانس برس".
ومن المقرر أن يجتمع لافروف غدا الجمعة مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.
وأمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو سيستغلان الزيارة، التي تستمر الخميس والجمعة، في التطرق إلى "الوضع في أوكرانيا" بالإضافة إلى التشاور بشأن مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "الوزيرين سيتبادلان الآراء حول الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية، وسيناقشان أيضاً مبادئ وسبل التسوية السلمية لصراع أوكرانيا"، معتبرةً أن هذا الأمر ممكن فقط "إذا أخذت كييف في الاعتبار المصالح والمخاوف الروسية".
ويتوقع أن يبحث لافروف، الذي زار تركيا آخر مرة في حزيران/يونيو، مع المسؤولين الأتراك اتفاقية الحبوب التي قالت الخارجية الروسية إنّ موسكو وافقت على تمديدها "لمدة 60 يوما أخرى في بادرة حسن نية".
من جهتها، ضغطت تركيا من أجل تمديد مدته 120 يومًا وفقًا لبنود الاتفاقية الأصلية.