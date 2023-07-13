ارتفاع معظم بورصات الخليج مع تباطؤ التضخم الأمريكي
ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسة بمنطقة الخليج العربي في التعاملات المبكرة اليوم الخميس.
يأتي ذلك بعدما عززت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة الآمال في أن يقلل مجلس الاحتياطي الاتحادي عدد مرات رفع أسعار الفائدة المزمعة.
وزاد المؤشر الرئيس لبورصة دبي 0.7% مسجلًا أعلى مستوياته منذ 8 أعوام مدعومًا بارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 1.1%.
وكان بنك "دبي التجاري" من بين الرابحين بصعوده 3.9% بعدما أعلن البنك زيادة كبيرة في أرباحه في الربع الثاني.
وصعد مؤشر السوق في العاصمة الإماراتية أبوظبي 0.1%.
وارتفع المؤشر القطري 0.7% مع صعود معظم الأسهم المدرجة بما فيها سهم صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات.