ارتفاع معظم بورصات الخليج مع تباطؤ التضخم الأمريكي

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسة بمنطقة الخليج العربي في التعاملات المبكرة اليوم الخميس.

يأتي ذلك بعدما عززت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة الآمال في أن يقلل مجلس الاحتياطي الاتحادي عدد مرات رفع أسعار الفائدة المزمعة.

وزاد المؤشر الرئيس لبورصة دبي 0.7% مسجلًا أعلى مستوياته منذ 8 أعوام مدعومًا بارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 1.1%.