بايدن يصف بيانات التضخم بـ"السارة"

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على بيانات التضخم اليوم الثلاثاء، حيثُ وصفها بأنها تمثل "أنباء سارة للأسر التي تعمل بجد".

وقال (حسب بيان للبيت الأبيض) إن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لخفض تكلفة المعيشة في البلاد".

وسجلت أسعار المستهلكين الأمريكيين زيادة متواضعة في شهر مايو/أيار الماضي، ما أدى إلى أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين.

لكن ضغوط التضخم الأساسي ظلت قوية، ما يعزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، غدا الأربعاء.