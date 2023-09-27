بريطانيا تعطي الضوء الأخضر لتطوير حقل "روزبانك" للنفط والغاز

أعطت بريطانيا الضوء الأخضر لشركة "إكوينور" لتطوير حقل "روزبانك" للنفط والغاز ببحر الشمال، في خطوة من المرجح أن تثير انتقادات جديدة من الناشطين في مجال البيئة.

وستستثمر "إكوينور"، التي تمتلك حصة أغلبية في "روزبانك"، أحد أكبر حقول النفط والغاز غير المطورة على الجرف القاري لبريطانيا، 3.8 مليار دولار جنبًا إلى جنب مع شريك لها لتطوير الحقل.

ومن المرجح أن يشعل هذا الإعلان الجدل من جديد حول إستراتيجية بريطانيا بشأن تغير المناخ، بعد أن قام رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بتخفيف خطط البلاد لتحقيق هدف الوصول بالانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.