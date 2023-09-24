"الغارديان": اقتصاد بريطانيا في مأزق رغم مرور عام على مغادرة تراس

الانبعاثات الصفرية

وحسب تقرير للصحيفة، فإن "إشادة تراس بقرار سوناك تخفيف سياسات صافي الانبعاثات الصفرية، ودعوته إلى خفض الضرائب لإنعاش الاقتصاد البريطاني المتعثر؛ تعتبر بمثابة هدية لحزب العمال، ورغم التخلي عن العناصر الأكثر تطرفًا في ميزانية تراس، إلا أن التضخم يظل مرتفعًا بشكل غير مريح، وأسعار الفائدة عادت على بعض ديون حكومة المملكة المتحدة إلى ما فوق مستويات الميزانية المصغرة".

كما يتزامن طرح الميزانية مع مناقشات مستمرة حول أفضل السبل لإنعاش النمو؛ فالأجور بعد التضخم لم تعد أعلى، مما كانت عليه في 2007، في حين لا تشكل أرقام النمو الضعيف الأخيرة خبرًا جديدًا بعد أكثر من عقد من المكاسب الباهتة في الناتج، بالإضافة إلى أنه من المرجح، أن يكون هناك رفع آخر لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا، لكن هذا قد يكون الأخير، بحسب الصحيفة.

وأفادت بأن "سوناك سيواجه مطالبات باستخدام بيان الخريف، الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لطرح سياسات معززة للنمو، ولن تأتي هذه من أنصار تراس الساخطين فحسب، بل من الشركات والأسر التي تعاني من تكاليف الاقتراض المرتفعة والاقتصاد المتدهور".