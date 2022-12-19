العرب هم الحلقة الأضعف.. أزمة سكن مستعرة في أوروبا

وشهدت أسعار العقارات في أوروبا ارتفاعاً بوتيرة أسرع من التضخم، وهو اتجاه لم يكن ملحوظاً منذ عقدين على الأقل، وبحسب "يوروستات" قفزت الأسعار في منطقة اليورو لأكثر من 30% العام الأخير، ما زاد من الضغط المالي على الكثيرين.

هذه الأزمة التي اعتبرها صندوق النقد الدولي اتجاهاً مقلقاً لعدم المساواة، رسمت خطوط تماسها مع المهاجرين العرب في أوروبا الذين يعانون من هشاشة اقتصادية مرهونة بوضعهم غير المستقر بعد فترة المكوث في المخيمات وحداثة عهد حياتهم الجديدة كمواطنين في أوروبا.

تضخم العمولات

واستفادت بعض الشركات العقارية في ألمانيا على سبيل المثال، من ارتفاع أسعار العقارات فيما تكبدت أخرى خسائر كبيرة، في الوقت الذي يعاني فيه الكثيرون من الإيجارات المرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار العقار.

وقال حيدر النواقيل (29 عاماً) لـ"إرم نيوز": "المؤشرات كلها تعكس الواقع المتردي الذي يعيشه سوق الإسكان في ألمانيا، ابتداءً من واقع أسهم شركات العقارات ووصولاً إلى مشقة البحث عن المنزل من قبل الألمان، أما اللاجؤون العرب فبعضهم يبحث عن منزل منذ حوالي عام".

وأضاف النواقيل، وهو عراقي يعمل نجاراً في برلين: "قضيت سنتين وأنا أحاول البحث عن عقار في برلين دون جدوى، ولم أجد عقاراً إلا عندما استعنت بسمسار عربي، نتيجة العنصرية وصعوبة تلبية طلب العربي أو الألماني من أصول عربية".