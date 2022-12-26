السيسي: طرح شركة قناة السويس في البورصة للمصريين فقط

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إنه في حال طرحت شركة قناة السويس في البورصة سيكون ذلك الطرح للمصريين فقط.

وجاء ذلك، في سياق رد الرئيس المصري على الجدل المثار بسبب الإعلان عن موافقة مجلس النواب على قانون إنشاء صندوق قناة السويس.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية، اليوم الإثنين، إن "طرح شركة قناة السويس في البورصة ستكون أسهمها متاحة للمصريين فقط"، مشيرًا إلى أن الهدف هو خلق مشاريع جديدة تساعد في زيادة الدخل.