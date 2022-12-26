السيسي: طرح شركة قناة السويس في البورصة للمصريين فقط
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إنه في حال طرحت شركة قناة السويس في البورصة سيكون ذلك الطرح للمصريين فقط.
وجاء ذلك، في سياق رد الرئيس المصري على الجدل المثار بسبب الإعلان عن موافقة مجلس النواب على قانون إنشاء صندوق قناة السويس.
وقال السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية، اليوم الإثنين، إن "طرح شركة قناة السويس في البورصة ستكون أسهمها متاحة للمصريين فقط"، مشيرًا إلى أن الهدف هو خلق مشاريع جديدة تساعد في زيادة الدخل.
وأضاف أن "عمل مشروعات تؤثر على دخل قناة السويس في يوم من الأيام، هو الهدف اللي يخليني أفكر في قانون زي ده، وأعمل مشاريع تانية من التدفق المالي الشهري، اللي ممكن تكون في حدود 500 مليون في الشهر أو أكثر من ذلك".
وتابع: "الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة في 2019، أقول له عندك أموال إيه، قالي: لا أنا معنديش حاجة، قلت له يعني إنت لما تيجي تعمل مشروع لقناة السويس لتطويرها هتعمل إيه، قالي: هروح لوزارة المالية ولا وده النظام"، مبينًا: "رديت عليه أنا بإن في البلاد اللي زي حالاتنا اللي ظروفها الاقتصادية متستحملش الكلام ده لازم يكون في أوعية على جنب، والكلام ده أنا عملته في وزارة الصحة، وفي دلوقتي 70 مليار جنيه.. طب ليه عملت الصندوق ده في وزارة الصحة؟.. عملته عشان التأمين الصحي الشامل اللي شغالين فيه حالياً".
وأشار السيسي إلى أن أرباح قناة السويس منذ عام 1975، بلغت نحو 220 مليار دولار، مضيفًا: "بتكلم عن الافتتاح الجديد سنة 75، قناة السويس جابت 220 مليار دولار، لو حد كان شال 10% من الرقم وحطه في صندوق، كان زمان النهاردة بنتكلم معايا 50 مليار دولار".
وعن إرسال القانون للبرلمان، قال الرئيس السيسي: "علشان يديله حصانة برلمانية ما حدش يقدر ياخد منه ولا يتصرف فيه طبقا للمعايير اللي تم التصديق عليه بيها والقواعد اللي اتحطت وأجهزة الدولة الرقابية تفتش عليه، وجهة سيادية مسؤولة عليه برضه".