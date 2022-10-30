قناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تعتزم تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة ضمن جهودها الداعمة لدعوات المنظمة البحرية الدولية للحفاظ على البيئة البحرية.

ولفت ربيع، إلى أنه سيتم الإعلان عن الحوافز المُقرر تقديمها للسفن الصديقة للبيئة، خلال فعاليات قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ الشهر المقبل، وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي تعتمدها الهيئة لإحلال الطاقة النظيفة بدلا من الوقود التقليدي في تشغيل الوحدات البحرية وأسطول سيارات وحافلات الهيئة، فضلاً عن تحويل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة للعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد اتخاذ قناة السويس خطوات جادة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر، في ضوء إستراتيجيتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء" بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، فاسيليوس كروستاليس نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من خبرات المكتب الأمريكي للملاحة في مجالات التدريب، وتقديم الاستشارات الفنية لتطوير الترسانات التابعة للهيئة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس انطلاقا مما تتطلبه المرحلة الحالية من ضرورة تحقيق التكامل بين المؤسسات في قطاع النقل البحري، مشيدا بالإجراءات التي تنتهجها الهيئة في مجال تحقيق الاستدامة البيئية وتطوير المجرى الملاحي للقناة.