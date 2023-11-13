الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الين

ويترقب المتعاملون في أسواق العملات العالمية صدور أحدث بيانات التضخم الأمريكية غداً الثلاثاء، لمعرفة ما إذا كان من المحتمل خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع الدولار اليوم الإثنين إلى 151.88 ين، ليصل أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2022، وصعد في أحدث التعاملات 0.15% بعد زيادة 1.4% الأسبوع الماضي في أكبر قفزة أسبوعية مقابل الين في ثلاثة أشهر.

وأشار صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومن بينهم رئيسه جيروم باول، الأسبوع الماضي إلى أن المعركة ضد التضخم ربما لم تنته بعد، ما أدى إلى تراجع الرهانات على أن أسعار الفائدة ستنخفض، وبالتالي ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسة أخرى، عند حوالي 150.80 نقطة متمسكاً بمعظم مكاسب الأسبوع الماضي.

ولم يكن للسوق رد فعل يذكر على إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في وقت متأخر من يوم الجمعة، خفض توقعاتها لحالة الائتمان الأمريكي من "مستقرة" إلى "سلبية".

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.0684 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2254 دولار.

وزادت العملة البريطانية 0.2% إلى نحو 87.24 بنس مقابل اليورو بعد أنباء عن تعديل وزاري في الحكومة البريطانية.

وبموجب ذلك التعديل أعاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نظيره السابق ديفيد كاميرون للحكومة وزيراً للخارجية، وأقال وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.