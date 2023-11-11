أزمة الدولار والإنفاق تثير جدلا واسعا في ليبيا

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي لدى مصرف ليبيا المركزي 4.85 دينار، غير أنه ليس متوفرا بهذا السعر إلا من خلال الاعتمادات الممنوحة للتجار والمستوردين.

ووجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة اتهامات مبطنة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، معتبرا أن " هناك إنفاقا موازيا بلغ أكثر من 15 مليار دينار لا يخضع لأية جهة رقابية محلية أو دولية، تسبب في ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة لسعر صرف الدولار".

وردّ أسامة حماد، في بيان له تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، أمس الجمعة، قائلا إن محاولات رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفق وصفه، تبرير إخفاق حكومته في جميع المجالات، وآخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي، هدفه "القفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري تمثل في إهدار المال العام من دون وجه حق".

تبرير الأزمة المفتعلة

ولفت إلى خروجه من اجتماع الحكومة رفقة أعضاء حكومته لتبرير الأزمة المفتعلة منه بأن سببها "إنفاق الحكومة الليبية (حكومة الاستقرار) لما قيمته 15 مليار دينار من دون خضوعها للرقابة الداخلية والدولية".

وقال حماد إن حكومته ومنذ منحها الثقة من مجلس النواب تقوم بالصرف وفقا للميزانيات المعتمدة من مجلس النواب، في الوقت الذي أهدرت فيه حكومة الدبيية مئات المليارات من دون سند قانوني يجيز له ذلك، وفقا لما صرح به وزير الاقتصاد بحكومته أثناء الاجتماع المنعقد في مدينة غريان غرب ليبيا.

ويرى الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن تعويم الدولار دائما ما يؤثر في المشهد الاقتصادي ويعزز الانقسام السياسي في ليبيا، فقد أثّر على المستهلك الليبي الذي كان يعاني من تضخم الأسعار، وإذ به هذه الفترة يلاحظ الارتفاع الكبير في سعر الصرف في السوق السوداء.