"حذف أمريكا".. مشروع صيني للتخلي عن التكنولوجيا الغربية

وبموجب هذا التوجيه الرسمي، فإن الشركات الصينية المملوكة للدولة في قطاعات التمويل والطاقة وغيرها مطالبة بالتخلص من التقنيات الغربية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بحلول عام 2027.

وأفادت الصحيفة بأن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ازدهرت في الصين منذ فترة طويلة، حيث قامت بربط النهضة الصناعية السريعة في البلاد بأجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل والبرمجيات الخاصة بها.

ويريد القادة الصينيون قطع هذه العلاقة مع التقنيات الغربية مدفوعين بالتوجه نحو الاكتفاء الذاتي والمخاوف بشأن أمن البلاد على المدى البعيد.

وشهدت شركات مثل "دل Dell" و"إنترناشيونال بيزنس ماشينز International Business Machines" و"سيسكو سيستمز Cisco Systems" استبدال الكثير من معداتها تدريجيًا بمنتجات تقنية من قبل المنافسين الصينيين.

وبحسب "وول ستريت جورنال" تستهدف "الوثيقة 79" التي تم تسميتها نسبة إلى الترقيم الموجود عليها، الشركات الصينية التي تستخدم البرامج التقنية الغربية في قطاعات عدة بدءًا من الأدوات المكتبية الأساسية وحتى إدارة سلسلة التوريد، ويشمل ذلك التخلص من برمجيات شركات أمريكية مثل مايكروسوفت وأوراكل والتي تقول الصحيفة إنهما تخسرا قوتهما في هذا المجال، وهو أحد آخر معاقل ربحية التكنولوجيا الأجنبية في البلاد.

حملة مستمرة منذ سنوات

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجيه الحكومي يعد جزءا من حملة أوسع مستمرة منذ سنوات من قبل الزعيم الصيني شي جين بينغ لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل شيء بدءًا من التكنولوجيا الحيوية مثل أشباه الموصلات والطائرات المقاتلة وصولا إلى إنتاج الحبوب والبذور الزيتية.

وتتلخص الاستراتيجية الصينية الأوسع نطاقا في جعل الصين أقل اعتماداً على الغرب في الحصول على الغذاء والمواد الخام والطاقة، والتركيز بدلاً من ذلك على سلاسل التوريد المحلية.

وأفادت الصحيفة، بأن إنفاق القطاع الحكومي الصيني تجاوز 48 تريليون يوان، أو حوالي 6.6 تريليون دولار في عام 2022.

ويستفيد هذا التوجيه من القوة الشرائية لدعم شركات التكنولوجيا الصينية، والتي يمكنها تحسين منتجاتها وتضييق الفجوة التكنولوجية مع المنافسين الأمريكيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشركات الحكومية الصينية كثفت مشترياتها من العلامات التجارية المحلية، رغم أن بعض هذه البدائل الصينية لم يكن "جيدا" في بعض الأحيان، وفقا لمراجعة وول ستريت جورنال للبيانات ووثائق المشتريات، وأشخاص مطلعين على الأمر.