الأردن يخاطب العراق لتمديد مذكرة تفاهم شراء النفط
قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأحد، إن مستوردات النفط الخام العراقي التي ترد إلى المملكة توقفت.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن التوقف يأتي تزامناً مع انتهاء العمل بمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام المبرمة بين حكومتي العراق والأردن، والموقعة في أيار/ مايو الماضي.
وبيّنت مديرة قطاع النفط والغاز الطبيعي في الوزارة، إيمان عواد، أن وزارة الطاقة الأردنية خاطبت وزارة النفط العراقية للموافقة على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 3 شهور إضافية، وبالشروط التعاقدية نفسها، وذلك من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم؛ بهدف استكمال نقل الكميات التعاقدية للمذكرة الحالية.
وأضافت عواد أن الوزارة تتابع بشكل حثيث مع الجانب العراقي والسفارة الأردنية في بغداد لاستصدار الموافقات اللازمة من الجانب العراقي على التمديد.
وأوضحت أنه سيتم السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم جديدة حال الانتهاء من نقل كامل الكميات التعاقدية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الحالية، علما أن كميات النفط المستوردة من العراق تشكّل نحو 7 بالمئة من احتياجات الأردن من النفط الخام.