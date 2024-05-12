الأردن يخاطب العراق لتمديد مذكرة تفاهم شراء النفط

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأحد، إن مستوردات النفط الخام العراقي التي ترد إلى المملكة توقفت.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن التوقف يأتي تزامناً مع انتهاء العمل بمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام المبرمة بين حكومتي العراق والأردن، والموقعة في أيار/ مايو الماضي.