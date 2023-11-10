أكثر من 60 دولة تدعم اتفاقا لمضاعفة الطاقة المتجددة

أفاد مسؤولان مطلعان لرويترز أمس الخميس، بأن أكثر من 60 دولة أعلنت دعمها لاتفاق بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات في مسعى لزيادة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثال هذا العقد، والتحول عن استخدام الفحم.

وأضاف المسؤولان أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات تحشد الدعم لهذا التعهد قبل انعقاد مؤتمر المناخ السنوي الذي تعقده الأمم المتحدة (كوب28) في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، كما ستدعو لتضمين هذا التعهد في النتائج النهائية التي ستصدر عن الاجتماع الدولي لزعماء العالم في الثاني من ديسمبر.

وقال المسؤولان، إن بعض الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وفيتنام ودول متقدمة مثل أستراليا واليابان وكندا ودول أخرى مثل بيرو وتشيلي وزامبيا وبربادوس قالت إنها ستنضمّ إلى التعهد.

ووفقا لمسوّدة التعهد التي اطلعت عليها "رويترز"، فسيلزم الأطراف التي توقّع عليه بمضاعفة المعدّل السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة إلى 4% سنويا حتى عام 2030.