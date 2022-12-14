الرئيس السابق لـ"إف تي إكس" للعملات الرقمية يواجه تهمة الاحتيال "الواسع النطاق" في أمريكا

وفي قاعة المحكمة في ناساو حيث حضر مسؤولون من السفارة الأمريكية وأقرباء لبانكمان-فريد، شدّدت النيابة العامة في باهاماس على وجوب عدم إطلاق سراح المشتبه به بكفالة بانتظار جلسة البت بطلب ترحيله خشية هربه من البلاد، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتشكّل التهم الجنائية التي وجّهتها النيابة العامة في نيويورك أكبر تهديد لـ"بانكمان-فريد" الذي يواجه خطر صدور حكم بالحبس لمدة طويلة نظرًا إلى أن القضية تنطوي على مليارات الدولارات.

وجاء في بيان لمحاميه مارك كوهين أن "بانكمان-فريد يُجري مراجعة للتهم مع فريقه القانوني، وينظر في كل ما لديه من خيارات قانونية".

وجاء في اللائحة الاتهامية للنيابة العامة الأمريكية أن "بانكمان-فريد ضالع في عمليات تبييض أموال وخرق قوانين تمويل الحملات، ومارس الاحتيال الإلكتروني منذ أن أسس شركته في العام 2019".