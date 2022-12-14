الرئيس السابق لـ"إف تي إكس" للعملات الرقمية يواجه تهمة الاحتيال "الواسع النطاق" في أمريكا
وجّهت النيابة العامة في نيويورك، الثلاثاء، تهمًا جنائية عدة بالاحتيال الواسع النطاق للرئيس التنفيذي السابق لمنصة "إف تي إكس" للعملات الرقمية "سام بانكمان-فريد"، بعد الانهيار المفاجئ لشركته.
وجاء توجيه الاتهام بعدما مثُل "بانكمان-فريد" أمام محكمة في جزر الباهاماس، حيث أشار إلى أنه سيتصدى لطلب واشنطن ترحيله إلى الولايات المتحدة، طالبًا إطلاق سراحه بكفالة بانتظار انعقاد جلسة الاستماع إليه.
وفي قاعة المحكمة في ناساو حيث حضر مسؤولون من السفارة الأمريكية وأقرباء لبانكمان-فريد، شدّدت النيابة العامة في باهاماس على وجوب عدم إطلاق سراح المشتبه به بكفالة بانتظار جلسة البت بطلب ترحيله خشية هربه من البلاد، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وتشكّل التهم الجنائية التي وجّهتها النيابة العامة في نيويورك أكبر تهديد لـ"بانكمان-فريد" الذي يواجه خطر صدور حكم بالحبس لمدة طويلة نظرًا إلى أن القضية تنطوي على مليارات الدولارات.
وجاء في بيان لمحاميه مارك كوهين أن "بانكمان-فريد يُجري مراجعة للتهم مع فريقه القانوني، وينظر في كل ما لديه من خيارات قانونية".
وجاء في اللائحة الاتهامية للنيابة العامة الأمريكية أن "بانكمان-فريد ضالع في عمليات تبييض أموال وخرق قوانين تمويل الحملات، ومارس الاحتيال الإلكتروني منذ أن أسس شركته في العام 2019".
وأشارت النيابة العامة الأمريكية إلى أن بانكمان-فريد "كان يدير منذ سنوات عملية احتيال كبرى حوّل خلالها مليارات الدولارات من أموال عملاء منصة التداول لفائدته الشخصية وللإسهام في نمو إمبراطوريته للعملات المشفرة".
ومنذ شهر لا يكفّ "بانكمان-فريد" عن المشاركة في لقاءات إعلامية من جزر الباهاماس، على الرّغم من خطر تعرّضه للمحاكمة بتهمة الاحتيال المالي بعدما أفلست، بين ليلة وضحاها، شركته التي كانت قيمتها، في مطلع العام، 32 مليار دولار.
وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، قال "بانكمان-فريد" إنّه رفض نصيحة محاميه بالتزام الصمت الآن، مشدّدًا على أنه "من واجبي أن أشرح ماذا حدث".
وكانت "إف تي إكس" تقدّمت، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، بطلب لوضعها تحت قانون الإفلاس بينما كانت تواجه نقصًا كبيرًا في السيولة، وسيلًا من عمليات السحب من العملاء المذعورين.
وفي ذلك الوقت، حصلت "إف تي إكس" على نحو 10 مليارات دولار من أموال العملاء دون إذن، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وتركّز الاهتمام الأكبر على العلاقة بين "إف تي إكس" و"ألاميدا ريسيرش" الشركة التجارية التابعة لها.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنّ ثروة "بانكمان-فريد" التي كانت تبلغ نحو 16 مليار دولار "تبخّرت خلال أيام قليلة".