خبراء: الاقتصاد السوري يبحث عن هوية والثروات "بيَد فئة قليلة"

وبالعودة إلى التاريخ الاقتصادي لنصف القرن الماضي، فإن فترات الانتعاش المحدودة، لم تواز ما تملكه سوريا من ثروات نفطية وزراعية وصناعية.

وتقول رشا سيروب أكاديمية في كلية الاقتصاد- جامعة القنيطرة، "إن الحاصل هو فوضى اقتصادية، واضطراب في علاقات وقوى الإنتاج، أدّيا إلى تغيير في طبيعة الطبقة الوسطى فأصبحت غير قادرة على أن تكون حامل عملية البناء والتنمية".

ونصَّ دستور الدولة عام 1973، على تبني الاقتصاد الاشتراكي، فاستؤنف التأميم وأشرفت الدولة على مفاصل الاقتصاد، لكن نسب النمو التي تراوحت بين 7% و 10% سرعان ما انخفضت بسبب توقف المعونات المالية العربية.

ويقول نبيل سكر مؤسس ومدير المكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار SCB: "الاعتماد على المساعدات الخارجية وأموال النفط، جعل عملية النمو في الاقتصاد السوري هشة، متأثرة بعوامل غير مستديمة؛ ما يتطلب القيام بإصلاح عميق في بنية الاقتصاد".

ضعف الاستثمار

ويشير سكر إلى مشكلة أساسية في الاقتصاد السوري تتلخص في توقف الإصلاحات الاقتصادية والتي كان أهمها قانون الاستثمار رقم10 لعام 1991، وضعف الاستثمار الخاص بسبب عدم وضوح التوجه الاقتصادي للدولة.

ويُجمع الاقتصاديون على أهمية الإصلاحات المعتمدة بين عامي 1987 و 1991، لكنهم يرون أنها لم تستكمل لتنفذ إلى المشاكل العميقة في الاقتصاد السوري.

ويضيف سكر: "استمر النمو بمعدلات متدنية وهيمن الركود، ولولا أموال النفط التي أخفت الخلل الجوهري في البيئة التنظيمية والتشريعية للاقتصاد، لكانت معدلات النمو سالبة".

وفي عام 2005، تم تبني مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي، لكن تقارير الحكومة بقيت تشير إلى نسب عجز مرتفعة في الميزانية بلغت 9.5% عام 2009. وظل هذا المبدأ حمّال أوجه تختلف في تعريفه الإدارات الرسمية.

من جانبه، قال غسان إبراهيم الأستاذ في جامعة دمشق، "كان على الحكومة تقييم عملية الإصلاح بشكل دائم. والنظر إلى المؤشرات السلبية كارتفاع نسبة البطالة وانخفاض إيرادات الدولة".