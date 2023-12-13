61 مليار جنيه في 9 سنوات.. متى تعلن مصر خلوها من السكن العشوائي؟

بدأت مصر منذ تسع سنوات في تنفيذ خطة طموحة للقضاء على السكن العشوائي، إذ شرعت في إزالة المناطق غير الآمنة، لأنها تُمثّل أكبر خطر على سكانها.

وركّزت الخطة على المناطق غير الآمنة في عدد من المحافظات، خصوصًا القاهرة الكبرى، حيث تقع أكبر تجمعات العشوائيات في مصر.

واستفاد ما يقارب من 240 ألف أسرة من مناطق تطوير المناطق غير الآمنة خلال الفترة الماضية، بإعادة إسكانهم في وحدات جديدة مخططة ومؤثثة بالكامل.

واستفادت 500 ألف أسرة من تطوير البناء غير المخطط، بتوفير خدمات البنية التحتية الأساسية لهم، مثل: المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وفق صندوق التنمية الحضرية.

وتهدف خطة تطوير البناء غير المخطط التي تنفذها الدولة خلال عشر سنوات، إلى استفادة 22 مليون مواطن بواقع 5 ملايين أسرة، من خلال توفير مساكن حضارية لسكانها.

القضاء على 60% من العشوائيات

من وجهة نظر، عضو مجلس النواب، زكي عباس، شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في القضاء على العشوائيات، بهدف حماية المواطنين الذين يعيشون فيها من المخاطر.

ويضيف عباس، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الدولة نجحت في القضاء على السكن العشوائي بنسبة 60% حتى الآن، وهو إنجاز كبير يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، خاصةً النشء الجديد".