واحد من كل أربعة شبان فقط لديه وظيفة في إسبانيا

وأشار التقرير أن نسبة الشباب الإسبان الحاصلين على تعليم جامعي أعلى من المتوسط ​​في منطقة اليورو، 43.7% مقارنة بنحو 36.9%، إلا أن العديد منهم لا يجدون وظيفة تتكيف مع مؤهلاتهم.

كما تعاني إسبانيا من عبء البطالة طويلة الأمد التي يعاني منها الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن عمل لأكثر من عام والذين يمثلون أكثر من 4% من السكان النشطين في إسبانيا، أي ضعف المتوسط ​​الأوروبي.

كما لفت التقرير إلى نقص في الموارد البشرية في دوائر التوظيف العامة التي تخدم العاطلين عن العمل، وانخفاض مستوى التدريب بين السكان النشطين.

وختم التقرير قائلا، إن ما يقرب من ثلث السكان النشطين في إسبانيا لديهم مستوى تعليمي أقل من المرحلة الثانوية، مقارنة بمتوسط ​​يبلغ 20% في منطقة اليورو، أو 17% في الاتحاد الأوروبي؛ ما يُشكل تأثيرًا سلبيًّا على فرص العمل.