واحد من كل أربعة شبان فقط لديه وظيفة في إسبانيا
ذكر تقرير المعلومات الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "Funcas" الإسبانية، أن 24% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا لديهم وظيفة في إسبانيا، أي ما يقرب من ثماني نقاط أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي، ونصف ذلك في دول شمال أوروبا.
وبحسب التقرير، تُعد مشكلة البطالة بين الشباب، إلى جانب البطالة المرتفعة طويلة الأمد، التحدي الرئيس لسوق العمل الإسباني وتدل على استمرار البطالة الهيكلية الكبيرة، وفق ما نقل موقع "انفوباي" الإخباري.
وأشار التقرير أن نسبة الشباب الإسبان الحاصلين على تعليم جامعي أعلى من المتوسط في منطقة اليورو، 43.7% مقارنة بنحو 36.9%، إلا أن العديد منهم لا يجدون وظيفة تتكيف مع مؤهلاتهم.
كما تعاني إسبانيا من عبء البطالة طويلة الأمد التي يعاني منها الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن عمل لأكثر من عام والذين يمثلون أكثر من 4% من السكان النشطين في إسبانيا، أي ضعف المتوسط الأوروبي.
كما لفت التقرير إلى نقص في الموارد البشرية في دوائر التوظيف العامة التي تخدم العاطلين عن العمل، وانخفاض مستوى التدريب بين السكان النشطين.
وختم التقرير قائلا، إن ما يقرب من ثلث السكان النشطين في إسبانيا لديهم مستوى تعليمي أقل من المرحلة الثانوية، مقارنة بمتوسط يبلغ 20% في منطقة اليورو، أو 17% في الاتحاد الأوروبي؛ ما يُشكل تأثيرًا سلبيًّا على فرص العمل.