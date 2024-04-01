إسبانيا بلد الأمهات الأكبر سنًّا

أظهر تقرير صادر عن المعهد الإسباني للإحصاء أنه في العقد الماضي، ارتفع عدد الولادات للأمهات في سن الأربعين بنسبة 19.3%. وفي عام 2023، بنسبة 10.7% من الإجمالي، مقارنة بـ 6.8% في عام 2013.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت الولادات للأمهات تحت سن 25 عامًا بنسبة 26% في السنوات العشر الأخيرة وتمثل حاليًّا 9.4% من إجمالي عدد الولادات.

وبحسب التقرير، يوجد في إسبانيا بالفعل عدد أكبر من الأمهات اللواتي تبلغ أعمارهن 40 عامًا مقارنة بـ 27 عامًا، ما مجموعه 12.137 مقارنة بـ 10.887، تبعًا لأحدث البيانات المتعلقة بعام 2022.

ويرجع ذلك إلى تزايد النساء اللواتي يقررن تأجيل الأمومة، إما لأنهن لم يجدن شريكًا مناسبًا، أو بسبب انعدام الأمن الوظيفي، أو ارتفاع أسعار السكن، أو التدابير القليلة للتوفيق بين العمل والزواج.