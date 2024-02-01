واردات الهند من نفط روسيا تسجل أدنى مستوى منذ عام

تراجعت واردات الهند من النفط الخام من روسيا، وهي أكبر مورد لها، للشهر الثاني على التوالي، في يناير/كانون الثاني، إلى أدنى مستوياتها في عام، وفق ما أظهرته بيانات أولية لتتبع السفن.

وأضرت العقوبات الغربية المشددة بإمدادات خام سوكول الخفيف.

كما أظهرت البيانات أن ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، عزز وارداته من النفط العراقي، لتعويض انخفاض الواردات الروسية.

ووفق بيانات مجموعة بورصات لندن، انخفضت الواردات من روسيا 4.2% إلى 1.3 مليون برميل يوميًا.

وأظهرت بيانات وكالة "فورتيكسا" لتتبع السفن انخفاضًا بواقع 9% إلى 1.2 مليون برميل يوميًا.