بلومبيرغ: اعتماد الهند على النفط الروسي سينخفض مع بروز "عروض مغرية"

قد يكون انفاق الهند على النفط الروسي الرخيص وصل إلى نهايته مع عودة الموردين التقليديين في الشرق الأوسط بعروض مغرية، حيث قال وزير النفط الهندي "هارديب بوري"، إن اعتماد بلاده على النفط الروسي سينخفض بحدة، مبينًا أن حسابات جدوى الكلف الذي تقدمه دول الخليج أصبح أكثر اغراءً الآن بصورة كبيرة.

وقال الوزير: "أنا واضح جدًا في كلامي، نحن في السوق اليوم، وسنشتري من أي أحد أيًا كان"، وأضاف أن "الحكومة الهندية لم تشترك في قرارات الشراء الخاصة بمصافي البترول في البلاد، لكنها طلبت أن تتبع السقف السعري للنفط الروسي الذي تضعه مجموعة السبع"، وفق ما نقلت عنه وكالة "بلومبيرغ".