بلومبيرغ: اعتماد الهند على النفط الروسي سينخفض مع بروز "عروض مغرية"
قد يكون انفاق الهند على النفط الروسي الرخيص وصل إلى نهايته مع عودة الموردين التقليديين في الشرق الأوسط بعروض مغرية، حيث قال وزير النفط الهندي "هارديب بوري"، إن اعتماد بلاده على النفط الروسي سينخفض بحدة، مبينًا أن حسابات جدوى الكلف الذي تقدمه دول الخليج أصبح أكثر اغراءً الآن بصورة كبيرة.
وقال الوزير: "أنا واضح جدًا في كلامي، نحن في السوق اليوم، وسنشتري من أي أحد أيًا كان"، وأضاف أن "الحكومة الهندية لم تشترك في قرارات الشراء الخاصة بمصافي البترول في البلاد، لكنها طلبت أن تتبع السقف السعري للنفط الروسي الذي تضعه مجموعة السبع"، وفق ما نقلت عنه وكالة "بلومبيرغ".
وكان استهلاك الهند من النفط الخام الروسي قد ارتفع منذ الحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى إزاحة السعودية والعراق من مركز الصدارة، فقد زاد الاعتماد على النفط الروسي ووصل إلى ما يقرب من نصف الإمدادات، في أيار الماضي، بعدما كان في مستويات ضئيلة.
لكن ارتفاع الأسعار ضغطت على الخصومات التي كانت روسيا تقدمها على نفطها، وقيدت من جاذبية عمليات الشراء، ما جعل مصادر آخرى تستأنف تقديم عروضها الجاذبة مرة ثانية.
وعلى الرغم من احتفاظ روسيا بموقع المزود الرئيس للهند بالنفط الخام، فقد هبطت واردات الهند من النفط الروسي للشهر الثالث على التوالي عند (1.57) مليون برميل يوميًا، في نسبة هي الأدنى منذ كانون الثاني 2023.
المصدر: موقع "بلومبيرغ" الأمريكي