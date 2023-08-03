بعد 8 أشهر.. هل أثبت تحديد سقف لسعر النفط الروسي فعاليته؟

أدى تحديد سقف لأسعار النفط الروسي إلى تراجع إيرادات موسكو النفطية، فرغم أنها أداة جديدة في مجموعة العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، إلا أنها تدخل مرحلة الاختبار الحقيقية مع ارتفاع الأسعار.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن "عائدات (النفط) الروسية أقل بنحو 50% مما كانت عليه قبل عام"، مبينًا بأنه لقياس مدى نجاح هذه السياسة، يجب دراسة ما إذا كانت "الإيرادات الإجمالية لروسيا تأثرت أم لا مقارنة بسوق غير مقيدة".

ويقول ماثيو هولاند، المحلل لدى إنرجي أسبكتس "لقد حقق تحديد مجموعة السبع سقفًا للأسعار، الغاية التي وضع من أجلها: الحد من عائدات روسيا مع الإبقاء على النفط في الأسواق".

وقال إريك فان نوستراند، القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية للسياسة الاقتصادية، الخميس، إنه "قبل الحرب كانت عائدات النفط الروسي تشكل نحو ثلث موازنة البلاد، مقابل 25% في عام 2023".

بدوره، أوضح المحلل هيلغ أندريه مارتنسن، أنه منذ وضع هذا السقف "بقيت أحجام الصادرات الروسية مستقرة".