بعد 8 أشهر.. هل أثبت تحديد سقف لسعر النفط الروسي فعاليته؟
أدى تحديد سقف لأسعار النفط الروسي إلى تراجع إيرادات موسكو النفطية، فرغم أنها أداة جديدة في مجموعة العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، إلا أنها تدخل مرحلة الاختبار الحقيقية مع ارتفاع الأسعار.
وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن "عائدات (النفط) الروسية أقل بنحو 50% مما كانت عليه قبل عام"، مبينًا بأنه لقياس مدى نجاح هذه السياسة، يجب دراسة ما إذا كانت "الإيرادات الإجمالية لروسيا تأثرت أم لا مقارنة بسوق غير مقيدة".
ويقول ماثيو هولاند، المحلل لدى إنرجي أسبكتس "لقد حقق تحديد مجموعة السبع سقفًا للأسعار، الغاية التي وضع من أجلها: الحد من عائدات روسيا مع الإبقاء على النفط في الأسواق".
وقال إريك فان نوستراند، القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية للسياسة الاقتصادية، الخميس، إنه "قبل الحرب كانت عائدات النفط الروسي تشكل نحو ثلث موازنة البلاد، مقابل 25% في عام 2023".
بدوره، أوضح المحلل هيلغ أندريه مارتنسن، أنه منذ وضع هذا السقف "بقيت أحجام الصادرات الروسية مستقرة".
وكشف المسؤول الأمريكي الكبير بأن موسكو عرضت عقودًا لتسليم النفط طويلة الأجل بتخفيضات كبيرة في حدود 30% أقل من سعر خام برنت لمشترين من جنوب شرق آسيا والهند، وذلك بهدف تشجيع المشترين على عدم الابتعاد عن النفط الروسي.
وبقي نفط برنت من بحر الشمال منذ كانون الأول/ديسمبر - مرجع الذهب الأسود في أوروبا - دون عتبة التسعين دولارًا في حين لم يتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 85 دولارًا للبرميل.
وشهدت سوق النفط توترًا كبيرًا، حيث أعلنت تسع دول من أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها) بما في ذلك الرياض وموسكو، خفضًا طوعيًا للإنتاج منذ أيار/مايو بإجمالي 1,6 مليون برميل يوميًا حتى عام 2024.
في حزيران/يونيو أعلنت السعودية عن خفض طوعي إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر تموز/يوليو، وتم تمديده لاحقًا حتى آب/أغسطس. وحذت روسيا حذوها بعد أن أعلنت خفض صادراتها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في آب/أغسطس.
وقال هيلغ أندريه مارتنسن "قد يكون هذا أول اختبار حقيقي لتحديد سقف للأسعار"، فيما يرى "هولاند"، بأن تجاوز هذا السقف سيسهم خصوصًا في "تراجع اهتمام بعض المشترين" مثل الهند بسبب المخاطر المرتبطة بالعقوبات.
وقال إريك فان نوستراند "نحن نعلم أن روسيا ستحاول تجاوز سقف الأسعار لكن لذلك كلفة"، مستشهدًا بالاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الروسية في بناء أسطول من الناقلات لنقل نفطها وهذا يلقي بثقله على ميزانيتها، غير أنه لم يقدم أي رقم حول تدفق النفط خارج منطقة سيطرة مجموعة السبع، متحدثًا عن سوق يحيطه "الغموض".
واعتبر هان تان، المحلل في "اكسينيتي" بأن "الأهداف الحقيقية لتحديد سقف للأسعار كما يرغب الغرب لن تتحقق إلا إذا تم خفض المجهود الحربي الروسي بشكل كبير".
ودخلت هذه الآلية حيز التنفيذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2022 ووضعتها دول مجموعة السبع، وتفرض الاستمرار في تسليم فقط النفط الذي يباع بسعر يساوي أو يكون دون الستين دولارًا للبرميل.
ويُحظر على الشركات الناشطة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا تقديم خدمات تسمح بنقل النفط الروسي بحرًا، بهدف تقليص أرباح روسيا من خلال وضع سقف لعائداتها النفطية، مع الحفاظ على حوافز اقتصادية كافية لتواصل بيع نفطها بسعر منخفض، بدلًا من سحب براميل النفط من السوق مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.