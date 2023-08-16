محافظ المركزي العراقي: ملتزمون بالمعركة ضد مهربي الدولار

قال علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، إن العراق قطع شوطًا كبيرًا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأمريكي تستهدف إيران.

لكن العراق يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم، بحسب العلاق.

وأضاف: "أنها معركة فعلًا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية"، بحسب "رويترز".

ولم يذكر العلاق إيران بالاسم، وقال إنه لا يملك بيانات حول حجم الدولارات المهربة من العراق إلى إيران أو أي بلد مجاور، ومنها تركيا وسوريا، قبل تشديد الولايات المتحدة للقواعد في نوفمبر/ تشرين الثاني.