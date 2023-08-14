العراق.. الحجز على أموال وزير سابق في قضية فساد

أصدرت محكمة عراقية، الأحد، قرارًا بحجز أموال وزير النفط العراقي السابق إحسان عبدالجبار على خلفية قضايا تتعلق باستغلال المنصب وتلقي رشاوى.

وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارًا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة بتهمة استغلال المنصب وتلقي رشاوى من عدد من المستثمرين الّذين يرتبطون بعقود مع وزارة النّفط.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أحالت هيئة النزاهة 29 قضية بحق إحسان عبد الجبار الذي كان يشغل منصب المدير العام لشركة نفط البصرة، إلى القضاء بعد استكمال إجراءات الهيئة التحقيقية في كافة القضايا.

وتحقق الجهات المختصة بـ 7 قضايا فيما أحيلت 3 قضايا إلى محكمة تحقيق أخرى، وتم إغلاق 19 قضية من قبل القضاء.

وشغل إحسان عبد الجبار منصب وزير النفط عام 2020 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي. وقبل ذلك، كان المدير العام لشركة نفط البصرة المملوكة للدولة.