أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع بفضل نتائج أعمال إيجابية

شهدت الأسهم الأوروبية في بداية جلسة التداول، اليوم الإثنين، ارتفاعًا مع نشر المزيد من نتائج الشركات الإيجابية، رغم استمرار ضعف ثقة المستثمرين وإعادة تقييم التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بحلول الساعة 0835، بتوقيت غرينتش.

وصعد سهم دليفري هيرو 2.8 %، بعد أن سجلت شركة الوجبات الجاهزة الألمانية أرباحا أساسية أعلى من التوقعات في 2023، مدفوعة بنمو الطلب.

وارتفع سهم لوتس 12.7 % ليسجل الأداء الأفضل بين جميع الأسهم، بعدما أعلنت شركة إنتاج البسكويت البلجيكية نتائجها السنوية.