بوتين: الاقتصاد الروسي أصبح الأول في أوروبا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، بأداء اقتصاد بلاده، معرباً عن ثقته في مواصلته النمو رغم العقوبات الغربية.

وقال بوتين إن "الاقتصاد الروسي أصبح بالفعل الأول في أوروبا، والخامس على مستوى العالم".

وأضاف بوتين في كلمة أمام منتدى "كل شيء من أجل النصر": "اقتصادنا ينمو، على عكس الاقتصادات الأخرى، وأصبح اليوم الأكبر في أوروبا، الرقم واحد في أوروبا، من حيث تعادل القوة الشرائية مع الإنتاج، ومن حيث الحجم الاقتصادي، أصبح الأول في أوروبا، والخامس في العالم.. اقتصاد البلاد يتعزز ويزداد نموا".

وأضاف: "كافة مؤسساتنا الصناعية ومؤسسات التصنيع وقطاع البناء ومهندسينا وعلمائنا، الذين اقترحوا بسرعة حلولا تقنية أساسية، ساهموا في تحقيق هذه النتيجة.. ويحقق العمال الزراعيون حصادا قياسيا عاما بعد عام.. ونقوم بتزويد أنفسنا بالكامل بجميع المنتجات الغذائية الأساسية اللازمة، ويقدم الأخصائيون الاجتماعيون مساهمة كبيرة في هذا العمل".