النفط يهبط 1% بعد بلوغه أعلى مستوى في شهور بعد تحذير "أوبك"

وانخفض خام برنت 1.24 دولار بما يعادل 1.4% ليغلق عند 86.09 دولار للبرميل، وهي المرة الثانية فقط هذا الشهر التي يغلق فيها خام القياس العالمي على انخفاض.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار أو 1.3 % ليغلق عند 82.16 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين 2%، الأربعاء، ليلامسا أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر، إذ حفز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيهدئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.