هبوط أسعار النفط وسط قلق بأسواق المال بعد انهيار "سيليكون فالي"

وأطلقت السلطات الأمريكية تدابير طارئة يوم الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعدما أدت مخاوف انتقال عدوى انهيار بنك سيليكون فالي إلى موجة بيع في الأصول الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي وأغلقت الجهات التنظيمية بنك سيجنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات، اليوم الثلاثاء بعدما هبط على مدى ثلاثة أيام متصلة وكان قد سجل أدنى مستوى خلال الجلسة في نحو شهر أمس الاثنين.

ويجعل انخفاض الدولار النفط أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى وعادة ما يدعم أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات النفطية الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وتوقع ستة محللين في استطلاع لرويترز زيادة مخزونات الخام الأمريكية حوالي 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس آذار.