خبراء: رواتب السوريين 400 ألف شهريا وحاجة العائلة 12 مليون ليرة

يقدّر مختصون أن ما تحتاجه الأسرة السورية شهرياً من أجل العيش يصل إلى 12 مليون ليرة؛ أي ما يعادل 850 دولاراً، في حين يبلغ الحد الأعلى للرواتب 400 ألف ليرة، "25" دولاراً.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد السوريين المحتاجين للمساعدة يصل إلى 15.3 مليون نسمة، وإن 90% من الناس يعيشون تحت خط الفقر.

وخلال السنوات الأربع الماضية، شهد الاقتصاد السوري تدهوراً متسارعاً، واتسعت الهوة بين مستوى الدخل والأسعار.

ويعود الباحث الاقتصادي عامر شهدا إلى عام 2022 ليذكّر بالتباين بين الأسعار والأجور، ويقول، لـ"إرم نيوز": "ارتفعت تكاليف المعيشة في 2022 من 1.166.860 ليرة "388 دولارا"، إلى 2.507.611 ليرة سورية، "833 دولارا"، خلال عام واحد، أي 97.9%، بينما ثبت الحد الأدنى للأجور عند راتب 92970 ليرة، "33 دولارا".

ويتفاقم الأمر في 2023، وتزداد الهوة بشكل أكبر لتشكل عبئاً على المستهلك. ويضيف شهدا: "في شباط 2023 رفع سعر الغاز 88%؛ أي سبعة أضعاف سعره عن عام 2022، وارتفعت نسبة التضخم 300% خلال أقل من عام. وبين فبراير/شباط 2024 ومارس/آذار 2024 ارتفعت السلع خلال 30 يوماً 18%".

تفاوت في الأرقام

ويعتقد الباحث الاقتصادي، هني الحمدان، أن الأرقام المتداولة لتكاليف المعيشة غير دقيقة؛ فحجم الأسرة يؤدي دوراً إلى جانب طبيعة المصروف.

ويضيف الحمدان، لـ"إرم نيوز": "ازدادت المعاناة من تتالي موجات الغلاء والتضخم، وعدم مقدرة السياسات الاقتصادية على التقليل من التبعات، فاتجهت نحو زيادة الرسوم والضرائب، وتقليل الدعم الاجتماعي، فزاد الوضع المعيشي صعوبة".