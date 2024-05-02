السوريون يجفّفون الخضار على طريقة الأجداد.. ويستغنون عن الثلاجات (صور)

عاد السوريون إلى طريقة الأجداد في تجفيف الخضراوات والحبوب، تحت أشعة الشمس، لاستخدامها مؤونة في الشتاء، بسبب غياب الكهرباء لفترات طويلة، لا تتمكن معها الثلاجات من الاحتفاظ بالمواد المخزنة.

وخلال السنوات الماضية، كان انقطاع الكهرباء يتسبب في تعفّن أكياس المؤونة من الفول والبازيلاء وورق العنب وغيرها من المواد الغذائية، فينتهي بها الأمر في حاويات القمامة، رغم تكلفتها الكبيرة على المواطن محدود الدخل.

ويعد شهر المؤونة مايو، من الأشهر المهمة، التي يوليها السوريون عنايتهم القصوى؛ فهو ينقذهم من غلاء المواد الغذائية في الشتاء، ويجعلهم قادرين على تناول خضار الصيف في الشتاء.

وتعتبر حبوب الفول الأخضر، والبازلاء، والباذنجان، والبامياء، إلى جانب الزيتون و"المكدوس"، و"الشنكليش"، وعصير البندورة والمربيات، من أبرز المواد التي يحرص كل بيت على تخزينها، استعداداً لموسم الشتاء الفقير بالخضراوات والمواد الغذائية.