مع تصاعد هجمات "الحوثي".. إيرادات قناة السويس تنخفض 50%

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الخميس، إن إيرادات قناة السويس انخفضت 50%، دون أن يقدم إطارًا زمنيًّا لذلك، وفق وكالة "رويترز".

وكانت الأمم المتحدة القلقة من تداعيات هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر على سفن التجارة العالمية، أعلنت في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، انخفاض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42%، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتصاعدت هجمات ميليشيا الحوثي قرب مضيق باب المندب الإستراتيجي، الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن أفريقيا، ويمر عبره 40% من التجارة الدولية.

وحذرت الميليشيا من استهداف السفن المبحرة قبالة سواحل اليمن، التي لها صلات بإسرائيل، وقالت، "إن ذلك يأتي ردًّا على الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة"، التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وردت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من عدة دول عربية وأجنبية، على هجمات ميليشيا الحوثي بشن غارات على مواقع تابعة لها في اليمن، فيما كررت الميليشيا عمليات استهداف للسفن، ما دفع العديد من شركات الشحن العملاقة إلى تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر.