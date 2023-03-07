السعودية تبني مجتمعا سكنيا جديدا في الرياض
كشفت مجموعة "روشن" العقارية السعودية المملوكة للحكومة، اليوم الثلاثاء، عن مخطط لبناء مجتمع سكني جديد في العاصمة الرياض، سيستوعب 13 ألف نسمة في إطار خطط دعم وتسهيل التملك.
وقالت الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي للسعودية، إن المشروع الجديد يقع في حي الجنادرية شرق مدينة الرياض، ومن المخطط بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية على أرض المشروع.
وتقدر مساحة المشروع الذي يحمل اسم "وارفة" بـ 1.4 مليون متر مربع، إضافة إلى المرافق العامة من مراكز تجارية وخدمية، ومرافق صحية، وتعليمية، والمساجد، والساحات والحدائق العامة التي يقدر إجمالي مساحتها بـ 160 ألف متر مربع.
وهذا هو ثاني مشروع للشركة في العاصمة بعد مشروعها "سدرة" الذي بدأت بإنشائه عام 2020 في شمال مدينة الرياض بالقرب من جامعة الأميرة نورة وجنوب مطار الملك خالد الدولي، وبدأت بتسليم جزء من منازله البالغة 30 ألف منزل العام الماضي.
وكشفت "روشن" في مايو/ أيار الماضي عن مشروع "العروس" في مدينة جدة، بمساحة تبلغ حوالي 4 ملايين متر مربع، وتحتوي على أكثر من 18 ألف وحدة سكنية متنوعة.
وأنشأت الرياض الشركة العقارية عام 2020 لتساهم في تحقيق خططها بتوفير منازل مملوكة للسعوديين بجانب مشاريع الشركات العقارية الخاصة التي تواجه بعضها انتقادات المشترين بالتأخير في تسليم المنازل أو برداءتها.
وتخطط الشركة لتطوير عدة أحياء في 4 مناطق رئيسة و 9 مدن في مختلف مناطق المملكة.
وتستهدف السعودية رفع نسبة تملك المنازل بين مواطنيها إلى 70 % عام 2030، وهو موعد نهاية خطة التنمية العملاقة "رؤية المملكة 2030" التي تتضمن أيضاً خططاً لتوفير الكثير من الوظائف للسعوديين وتحسين جودة الحياة في البلاد بجانب تنويع مصادر الاقتصاد.
وأطلقت السعودية برنامج "سكني" في العام 2017 الذي يقوم على تمويل السعوديين الراغبين بتملك منازل بقروض وأراضٍ ضمن مخططات سكنية مجهزة، سواء عبر البناء الذاتي أو بواسطة الشركات العقارية.