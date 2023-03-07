السعودية تبني مجتمعا سكنيا جديدا في الرياض

كشفت مجموعة "روشن" العقارية السعودية المملوكة للحكومة، اليوم الثلاثاء، عن مخطط لبناء مجتمع سكني جديد في العاصمة الرياض، سيستوعب 13 ألف نسمة في إطار خطط دعم وتسهيل التملك.

وقالت الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي للسعودية، إن المشروع الجديد يقع في حي الجنادرية شرق مدينة الرياض، ومن المخطط بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية على أرض المشروع.

وتقدر مساحة المشروع الذي يحمل اسم "وارفة" بـ 1.4 مليون متر مربع، إضافة إلى المرافق العامة من مراكز تجارية وخدمية، ومرافق صحية، وتعليمية، والمساجد، والساحات والحدائق العامة التي يقدر إجمالي مساحتها بـ 160 ألف متر مربع.