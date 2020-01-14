الإسكان السعودية تكشف عن أرقام واعدة للأسر التي تملكت منازل في 2019

كشفت وزارة الإسكان السعودية، عن أرقام واعدة لنتاج عملها خلال العام المنصرم 2019، وبينها تملك أكثر من مئة ألف أسرة سعودية لمنازل مملوكة لتلك الأسر بالكامل في إطار خطط المملكة لرفع نسبة تملك السعوديين للمنازل إلى 70 بالمئة في العام 2030.

وأعلنت الوزارة عبر عدد من مسؤوليها خلال حفل نظمته مساء الثلاثاء، للحديث عما حققته العام الماضي، أن إجمالي عدد الأُسر التي استفادت خلال العام الماضي من برامجها، تجاوز الـ 300 ألف أسرة، بينها أكثر من 109 أسر سكنت في منازلها الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الأسر المستفيدة توزعت على كل الخيارات والحلول التي يقدمها برنامج ”سكني“ التابع لها، من الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء، وكذلك البناء الذاتي.

وخلال الحفل الوزاري، أعلن صندوق التنمية العقارية، عن أن الدفعة الأخيرة للمنتظرين في قائمته، والبالغة 90 ألف مواطن، أصبح بإمكانهم الاستفادة الفورية من القرض العقاري المدعوم للحصول على مختلف الخيارات السكنية المتاحة.

وعرضت الوزارة أهدافها للعام الجاري 2020، والتي ستوجه لـ 300 ألف أسرة جديدة، بينها 130 ألف أسرة سوف تسكن منازلها، وجرى خلال الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات مع المطورين العقارين لتنفيذ المزيد من المشاريع السكنية، وأيضًا مع المقاولين لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمخططات الأراضي المجانية.

ووفقاً للأرقام التي قدمتها الوزارة، بلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها خلال 2019 أكثر من 39 ألف وحدة سكنية بنسبة 13 % من إجمالي الخيارات المقدمة العام الماضي، فيما تم تسليم نحو 90 ألف أرض مجانية بنسبة 29 %، وبلغ مجموع المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة أكثر من 117 ألف أسرة بنسبة 39 %، إضافة إلى أكثر من 54 ألف مستفيدًا من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي بنسبة 18 % من إجمالي الخيارات التمويلية والسكنية.

وقال مسؤولون في صندوق التنمية العقاري، خلال الحفل، إن الصندوق وقع أكثر من 160 ألف عقد تمويلي خلال العام 2019، مقارنة مع 20 ألف عقد سنوي وفق النظام السابق للصندوق الذي توقف العمل به منتصف العام 2017.

وأضافوا أن الآلية الجديدة للصندوق العقاري منذ انطلاق العمل بها، مكنت أكثر من 209 آلاف أسرة في مناطق السعودية كافة من السكن، بقيمة تمويل من البنوك الخاصة تجاوزت 86 مليار ريال، مقابل 13 مليار ريال دفعها الصندوق لدعم تلك القروض.

وتسعى وزارة الإسكان عبر عدد من الخطط والمشاريع التي تديرها، لرفع نسب التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.