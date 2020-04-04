مصر تؤجل افتتاح مشروعات كبرى بسبب كورونا

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجل، السبت، افتتاح مشروعات قومية كبرى، من بينها المتحف المصري الكبير ونقل الموظفين الحكوميين للعاصمة الإدارية الجديدة، من العام الحالي إلى العام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر افتتاح المتحف الجديد هذا العام، كما كان من المقرر نقل المجموعة الأولى من الموظفين الحكوميين للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو/حزيران المقبل.

وأضافت الرئاسة، في بيان، أن ”الرئيس وجه بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي إلى العام المقبل، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظرا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي“.

وقالت الحكومة سابقا، إنها تريد البدء في نقل أعمال إدارة البلاد إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 45 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من القاهرة، في موعد قريب من منتصف العام الجاري.

لكن المشروع الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار واجه صعوبات في جمع التمويل، إضافة لتحديات أخرى بسبب انسحاب بعض المستثمرين.