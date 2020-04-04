إسرائيل تواجه نقصا حادا في أجهزة فحص فيروس كورونا

قررت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تقليص أعداد الفحوصات التي تجريها للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، بسبب نقص حاد في مادة الفحص.

وقالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، إن ”وزارة الصحة طلبت من فرق الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء)، المنتشرة في مراكز المدن للفحص العشوائي، تقليص أعداد الفحوصات على ضوء النقص الحاد بمواد الفحص في المختبرات“.

وأضافت الصحيفة، أن ”الأيام الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا في مواد الفحص الضرورية للقيام بالفحوصات في المختبرات، حيث تراجعت أعداد الفحوصات من 9 آلاف فحص يوميا إلى قرابة 7 آلاف فحص فقط“.

وتابعت بقولها: ”تراكمت الآلاف من عينات الفحص في مختبرات الصحة الإسرائيلية دون فحص، وذلك على خلفية النقص المذكور“.

وكان جهاز الموساد الإسرائيلي، قد تمكن من جلب نحو مليون شريحة فحص من الخارج، وتم تقديمها لوزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في إسرائيل، الذي زاد أعداد المصابين به إلى ما يزيد عن 7500 شخص.