إعمار العقارية توضح حقيقة بيع قمة برج خليفة في دبي

أوضحت شركة إعمار العقارية في دبي حقيقة بيع قمة برج خليفة، ردا على تقارير إعلامية زعمت أمس الاثنين بيع نشاط القمة التي تستقطب ملايين الزوار.

ونفت إعمار نيتها بيع قمة البرج الأعلى في العالم، مؤكدة أنها تدرس إبرام صفقة تمويل مقابل الإيرادات النقدية للمنصة.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر متعددة عزم إعمار بيع منصة المراقبة في برج خليفة، ما قد يدر مليار دولار على أكبر شركة تطوير عقاري في دبي.

وزعم مصدران نقلت عنهما رويترز أن إعمار كلفت ستاندرد تشارترد بتقديم المشورة في بيع ”قمة البرج“، التي تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنويا، حسب بعض المصرفيين.

ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 مترا بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك، ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس.

وقمة البرج مزار سياحي رائج في دبي جذب 15.92 مليون زائر في 2018، وقدر مصدر مالي قيمة المنصة بحوالي مليار دولار.