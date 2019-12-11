اقتصاد دبي سينمو 3.2% عام 2020

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن اقتصاد الإمارة سينمو 3.2% عام 2020، متسارعًا من توسع بنسبة 2.1% عام 2019، وفق تغريدة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ونما الاقتصاد 1.94% عام 2018، وهي أبطأ وتيرة منذ أن سجل انكماشًا عام 2009، حين أثرت عليه سلبًا أزمة ديون ناجمة عن انهيار عقاري.

وتواجه دبي تباطؤًا في السوق العقارية لمعظم العقد، باستثناء انتعاش لفترة وجيزة سجلته قبل خمس سنوات.

وتحظى دبي باقتصاد متنوع تجاريًا وسياحيًا، وهي إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسبب فائض المعروض من المنازل في دفع الأسعار للانخفاض بما لا يقل عن الربع منذ عام 2014.

وتعول دبي على إكسبو 2020 لتعزيز النشاط الاقتصادي، إذ إن الحدث قد يجذب 11 مليون زائر أجنبي، بحسب منظميه.

لكن بينما قد يعطي هذا دفعة لقطاع السياحة ويحسن أوضاع قطاع التجزئة، فإنه من المستبعد أن تتأثر السوق العقارية في دبي، المهمة لاقتصاد الإمارة، وفقًا لما قالته ستاندرد آند بورز في الآونة الأخيرة.