روسيا.. سجن 11 مدانًا بتدبير تفجير مترو سان بطرسبرغ

قضت محكمة روسية، اليوم الثلاثاء، بسجن 11 شخصًا لإدانتهم بالتخطيط لتفجير انتحاري في مترو سان بطرسبرغ، أدى لمقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات أثناء زيارة للرئيس فلاديمير بوتين إلى مسقط رأسه العام 2017.

وقضت المحكمة بسجن مواطن روسي من قرغيزستان مدى الحياة بعد إدانته بتنظيم الهجوم، في حين تراوحت فترات سجن 9 رجال وامرأة، معظمهم من مواطني دول الاتحاد السوفييتي السابق الواقعة وسط آسيا، بين 19 و28 عامًا.

ونفى جميع المدانين التهم الموجهة إليهم.

وقالت المحكمة، اليوم الثلاثاء، إن الانتحاري زرع قبل تنفيذه الهجوم قنبلة ثانية في المترو كان يعتزم تفجيرها عن بعد لكنها لم تنفجر.

ووصفت المحكمة في بيان الرجال بأنهم من الإسلاميين المتشددين المنتمين لجماعة أسسها قرغيزي يدعى ”سراج الدين مختاروف“ في سوريا العام 2013.