توقعات بانتشار سريع لصناديق الاستثمار العقاري في الخليج

توقع مسؤول مالي في إمارة دبي، اليوم الثلاثاء، أن تشهد الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى، انتشارًا سريعًا لصناديق الاستثمار العقاري في المرحلة المقبلة.

وأكد حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، أن منطقة الخليج تشكل سوقًا مربحة لمثل هذا النوع من الاستثمار نظرًا لحداثة بنيتها التحتية، لافتًا إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تتميز بمخاطرها القليلة.

وقال علي في مقابلة مع مجموعة ”أكسفورد“ البريطانية، ”هناك مجالات استثمار واسعة في المنطقة والشيء الذي سنشهده في السنوات المقبلة أولاً في الإمارات ثم بقية دول المنطقة، هو انتشار سريع لصناديق الاستثمار العقاري كمنتج استثماري رئيس.“

وأضاف، ”أن السبب الرئيس لهذا التوسعة المتوقعة في مثل هذه الاستثمارات، هو أن الإمارات وبقية دول المنطقة تمتلك بنية أساسية شابة و حديثة نسبيًا، ما يعني أنها قادرة على توليد مصادر دخل للمستثمرين في السنوات المقبلة.“

واعتبر علي، أنه من المهم جدًا السماح للمستثمرين بجميع فئاتهم بالحصول على“جزء من هذه الكعكة الكبيرة“، مشيرًا إلى أن تلك الصناديق ستشهد إقبالاً شديدًا.

وتابع، ”أن نظام المشاركة في الأرباح يجعل هذه الصناديق أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة مع التمويل المباشر لقطاع العقار، لأنها تتضمن توزيعًا أوسع وأكبر للمخاطر وحواجزها أقل، فيما يتعلق بدخول وخروج المستثمر.“