“الدار العقارية” في أبوظبي تبيع أراضي بقيمة 436 مليون دولار في يوم واحد

أعلنت “الدار العقارية”، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي الأحد، عن أنها باعت قطع أراضٍ بنحو 1.6 مليار درهم (436 مليون دولار) في يوم واحد، وهو ما وصفته بأنه علامة على تحسن معنويات المستثمرين.

وهبطت القيم والإيجارات في سوق العقارات بأبوظبي، تحت ضغط تباطؤ الاقتصاد في العامين الماضيين.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للدار العقارية، إن “الشركة باعت نحو 150 قطعة أرض تجارية و786 قطعة أرض سكنية في أحدث مشروعاتها، الريمان، لمواطنين إماراتيين وبعض المغتربين العرب في الأساس”، لافتًا إلى أن “السوق بدأت تصبح ناضجة ومتطورة، وأن هناك معنويات إيجابية”.