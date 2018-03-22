ارتفاع مبالغ النصب العقاري في الكويت إلى 1.2 مليار دولار

ارتفعت أرقام المطالبات الخاصة بقضايا النصب العقاري في الكويت إلى نحو 1.2 مليار دولار أمريكي.

وقالت مصادر مطلعة إن “ضحايا هذه القضايا وصلوا إلى 11 ألف متعامل، فيما ارتفعت أرقام المطالبات فيها إلى 310 ملايين دينار”.

وحفظت محكمة الوزراء في دولة الكويت بلاغًا مقدمًا ضد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان رفعها ضده أحد ملاك الشركات العقارية المتهمة بالنصب.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، فإن الشركة مقدمة البلاغ كانت قد أعلنت توصلها لتسويات مع المتعاملين معها تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة، إلا أن الوزير نفى هذه التسوية واتهمها بالتدليس، وبناء على ذلك تم تقديم بلاغ ضده إلى محكمة الوزراء، على اعتبار أن هذا النفي أضر بسمعة الشركة.

وألغت الوزارة في وقت سابق تراخيص 9 شركات عقارية متهمة بالنصب.