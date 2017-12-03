حملة بنكية كويتية ضد الاحتيال تبدأ باستبدال أجهزة الصرف الآلي

تعمل البنوك الكويتية على تطبيق المزيد من الخطوات التي نصح بها البنك المركزي، لمواجهة سرقة بيانات أجهزة الصرف الآلي – الآخذة في الازدياد – ومكافحة عمليات الغش باستخدام البطاقات المصرفية.

ووفق قائمة المطالب المكونة من 12 خطوة احترازية، يبدو أنّ استبدال أجهزة الصرف الآلي غير المزوّدة بأجهزة ASP وSPS في موعد غايته حزيران/يونيو 2018.. هو الأكثر إلحاحًا.

ووفق صحيفة “القبس” المحلية، تتضمن قائمة مطالب البنك المركزي خطوات وقائية، مثل: إجراء الفحص العيني على كل أجهزة الصرف الآلي بمعدل مرتين في الأسبوع كحد أدنى مع تغيير أوقات الفحص، وعدم ارسال البطاقات المصرفية إلى العملاء مفعّلة أو تفعيلها بشكل تلقائي في اليوم التالي.

وتم الاتفاق بين البنك المركزي والبنوك على استخدام آخر تحديثات تطبيقات الحماية الأمنية الخاصة بالفيروسات والبرامج الخبيثة خلال فترة ستة أشهر من بداية الإصدار.