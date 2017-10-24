السودان يضع خطة لدعم قطاع الإنشاءات بعد رفع العقوبات الأمريكية

يسعى السودان لوضع خطة لإعادة الحياة لقطاع الإنشاءات، بعد قرار الولايات المتحدة الشهر الماضي، رفع معظم العقوبات التجارية والاقتصادية، التي أثرت بشكل كبير على هذا القطاع؛ الذي يعد من المقومات الرئيسة للاقتصاد الوطني.

وأفاد رئيس اتحاد المقاولين السودانيين مالك دنقلة، بأنه تم الاتفاق مع المعهد العالمي للبناء والإنشاءات لدعم جهود إنعاش قطاع الإنشاءات في السودان، وذلك خلال المحادثات التي جرت في مقر المعهد بمدينة بيركشير جنوب شرق بريطانيا، الأسبوع الجاري.

وأشار في تصريح لـ “إرم نيوز”، اليوم الثلاثاء، إلى أن “المحادثات تركزت على ضرورة تطوير صناعة البناء في السودان، من خلال مبادرات من المعهد على المدى القصير والمتوسط والبعيد”.

وقال: “تعرضت صناعة البناء والتشييد في السودان إلى العديد من النكسات نتيجة العقوبات الاقتصادية المطولة التي عانى منها البلد”.

وأضاف: “الآن بعد رفع تلك العقوبات، فإن هذا القطاع يسعى إلى معالجة تلك النكسات من أجل إعادة الانتعاش له، وتوفير الفرص لتطوير مقوماته والكفاءات الوطنية في مجال البناء والتشيد، وايجاد كوادر مؤهلة قادرة على دفع صناعة البناء إلى الأمام… إن هذه المبادرة بالتنسيق مع المعهد العالمي للبناء والتشييد هي في غاية الأهمية؛ لأنها ستسهم كثيراً في دفع قطاع الإنشاءات في السودان.”

وأضاف أن الجانب السوداني يعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي تشمل توفير التدريب للمهندسين السودانيين في مجال الإنشاءات والتشييد.